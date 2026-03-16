4 करोड़ की NCERT की नकली किताबें जब्त; यूपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होनी थी सप्लाई
रुद्रपुर से मेरठ जा रहे एक ट्रक से एनसीईआरटी की नकली किताबें मिली हैं। किताबों की कीमत 4 करोड़ बताई जा रही है। जांच में पता लगा है कि किताबों की सप्लाई यूपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होनी थी।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीती रात एनसीईआरटी की कथित रूप से नकली किताबें पकड़ी गईं। पुलिस, तहसील प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक गोदाम पर छापेमारी में मिली किताबों की कीमत लगभग चार करोड़ रुपये बताई जा रही है। गोदाम सील कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ट्रक में लादकर किताबों को मेरठ भेजा जा रहा था।
पुलिस ने शनिवार रात एनसीईआरटी की किताबों से भरा ट्रक पकड़ा। किताबों के बिल जांच में संदिग्ध लगे। इसके बाद ट्रक ड्राइवर की निशानदेही पर रात में ही कीरतपुर स्थित गोदाम पर छापेमारी की। यहां कक्षा एक से 12 तक की किताबें थीं। प्रथमदृष्टया ये किताबें भी नकली लगीं। पता चला कि यही किताबें ट्रक में भरकर मेरठ भेजी जा रही थीं।
कई राज्यों में होनी थी सप्लाई
जांच में सामने आया कि ये किताबें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत कई राज्यों में सप्लाई हो रही थीं। पुलिस के अनुसार, गोदाम के मालिक राजेश जैन ने संदीप नामक व्यक्ति को बीती एक जनवरी से किराये पर दिया। पुलिस गोदाम मालिक से पूछताछ कर रही है।
तहसीलदार दिनेश कुटोला ने बताया कि ट्रक और गोदाम को सीज कर दिया है। यूएसनगर के मुख्य शिक्षा अधिकारी एचके मिश्रा ने बताया कि नई दिल्ली स्थित एनसीईआरटी मुख्यालय को पत्र भेज जांच को टीम भेजने का अनुरोध किया है।
नकली किताबों का धंधा
ग्राम कीरतपुर में पकड़े गए नकली एनसीईआरटी किताबों के बड़े जखीरे ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नकली किताबों का यह धंधा लंबे समय से देश के कई हिस्सों में सक्रिय है, जहां सस्ते दामों का लालच देकर बाजार में इन पुस्तकों को खपाया जाता है। असली किताबों की तुलना में नकली एनसीईआरटी पुस्तकें अक्सर कम गुणवत्ता वाले कागज और खराब छपाई के साथ तैयार की जाती हैं। कई बार इनमें पाठ्य सामग्री में भी त्रुटियां होती हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके बावजूद कम कीमत के कारण कुछ थोक व्यापारी और दुकानदार इन्हें खरीदकर बाजार में बेच देते हैं।
कहां से संचालित होता है फर्जी किताबों का नेटवर्क
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, फर्जी किताबों का नेटवर्क आमतौर पर बड़े गोदामों और गुप्त प्रिंटिंग इकाइयों के जरिए संचालित होता है। यहां से ट्रक या छोटे वाहनों के माध्यम से अलग-अलग राज्यों में इनकी सप्लाई की जाती है। कीरतपुर में पकड़ा गया मामला भी ऐसे ही एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद यदि किताबें नकली साबित होती हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन और धोखाधड़ी की धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये है एनसीईआरटी की किताबों की पहचान
असली एनसीईआरटी किताबों की पहचान के लिए मुख्य रूप से फ्रंट कवर पर लोगो, होलोग्राम और हर दूसरे-तीसरे पन्ने पर हल्का वाटरमार्क (लोगो के साथ) होता है। असली पुस्तकें अच्छी गुणवत्ता वाले सफेद कागज पर मुद्रित होती हैं। असली किताबों की छपाई और तस्वीरें साफ और शार्प होती हैं।
शैक्षणिक सत्र से बाजार में खपाने का अंदेशा
पुलिस के अनुसार, लगभग एक हजार वर्गमीटर के इस गोदाम को उसके मालिक राजेश जैन ने संदीप नाम के व्यक्ति को एक जनवरी से 30 नवंबर तक किराया पर दिया है। अंदेशा जताया है कि यह गोदाम नकली किताबों के गिरोह के नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले बाजार में बड़ी मात्रा में नकली किताबें खपाने का अंदेशा है। बता दें कि एनसीईआरटी अपनी किताबों का प्रकाशन एवं वितरण अपने क्षेत्रीय केंद्रों, राज्य शिक्षा विभागों, अधिकृत थोक विक्रेताओं और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करता है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।