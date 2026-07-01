National Doctors Day 2026: अपनों की बेरुखी के बीच पहाड़ का दिल जीत रहे मैदान के डॉक्टर
National Doctors Day 2026: डॉक्टर डे पर जानते हैं… उत्तराखंड के पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर। कैसे अपनों की बेरुखी के बीच पहाड़ के लोगों का दिल मैदान और दूसरे राज्यों के डॉक्टर जीत रहे हैं।
National Doctors Day 2026: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जन्मे कई डॉक्टर पहाड़ के जिलों में अफसर बनने से कतरा रहे हैं। वहीं, दूसरे राज्यों और मैदानी इलाकों में जन्में कई चिकित्सकों ने पहाड़ को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया है। वर्षों से वे यहां मरीजों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। पेश है हिन्दुस्तान टीम की रिपोर्ट...
दो दशक से स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत स्तंभ
अमेठी के रहने वाले डॉ.शिव मोहन शुक्ला पौड़ी के सीएमओ हैं। 2014 में वे पौड़ी आए थे और तब से यहीं तैनात हैं। इससे पहले उन्होंने 14 सालों तक चंपावत जिले में भी सेवा दी है। डॉ शुक्ला रेडियोलॉजिस्ट हैं और सीएमओ बनने से पहले वह जिले के विभिन्न अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पूर्व में उन्होंने पिथौरागढ़ जिले के कई अस्पतालों में भी अपनी सेवा दी है।
पहाड़ पर मिले प्यार-सम्मान ने श्रीनगर में ही रोक लिया
मथुरा में जन्में डॉ अजय गोयल 2010 से श्रीनगर में तैनात हैं। एमडी फिजीशियन के साथ ही वे संयुक्त अस्पताल के सीएमएस भी हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ पर डॉक्टरों की बहुत इज्जत है और इसी प्यार ने उन्हें यहां रोके रखा। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए थराली की पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह उन्हें चमोली में सेवाएं देने का न्योता भी दिया था। डॉ. गोयल ने खुद इसकी पुष्टि की।
बीस साल से उत्तरकाशी के लेागों की सेवा में समर्पित
आजमगढ़ यूपी के रहने वाले डॉ.हरेंद्र कुमार यादव 2003 से उत्तरकाशी में तैनात हैं। दो साल पीजी की पढ़ाई को छोड़ दें तो 20 साल से अधिक का समय उन्होंने उत्तरकाशी के विभिन्न अस्पतालों में सेवा में गुजारा है। मूल रूप से रेडियोलॉजिस्ट डॉ हरेंद्र का कहना है कि पहाड़ में मरीजों की सेवा उन्हें अच्छा लगता है। उन्होंने बताया कि तबदालों के संदर्भ में उन्होंने पहाड़ पर ही सेवा का मौका देने का भी अनुरोध किया है।
डॉक्टर ने रुद्रप्रयाग को ही बना लिया अपनी कर्मभूमि
जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में तैनात डॉ शैलेंद्र द्विवेदी मूल रूप से गोरखपुर के हैं। वह रुद्रप्रयाग में 2016 से तैनात हैं। उनकी पहली पोस्टिंग जौनसार हुई थी। कुछ समय देहरादून व हरिद्वार में रहने के बाद वह 2016 में रुद्रप्रयाग चले गए और फिर वहीं के होकर रह गए हैं। वर्तमान में वे जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस हैं। उनका कहना है कि वह पहाड़ में ही सेवाएं देना चाहते हैं।
टिहरी की सेवा ही बन गई जिंदगी का मिशन
बनारस में जन्में डॉ. अमित राय 2015 से टिहरी में सेवाएं दे रहे हैं। वे टिहरी जिला अस्पताल में सीएमएस हैं। डॉ राय को उनके मधुर व्यवहार की वजह से स्थानीय लोग खूब पसंद करते हैं। उनकी पत्नी डॉ राखी गुसाईं भी इसी अस्पताल में महिला चिकित्साधिकारी हैं। डॉ राय ने बताया कि उन्हें पर्वतीय क्षेत्र के अस्पतालों में काम करना अच्छा लगता है।
रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ी मरीजों की सेवा
मेरठ में जन्में डॉ.राजीव शर्मा और उनकी पत्नी उमा शर्मा पहली ज्वाइनिंग से ही कर्णप्रयाग उपजिला अस्पताल में तैनात रहे। करीब 30 साल की सेवा के बाद दोनों ही रिटायर हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पहाड़ पर मरीजों की सेवा करना नहीं छोड़ा। दोनों ही अभी भी कर्णप्रयाग अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं। सीएमओ डॉ अभिषेक गुप्ता ने बताया कि दोनों को रिटायरमेंट के बाद कर्णप्रयाग अस्पताल में तैनात किया गया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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