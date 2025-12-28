धर्म की रक्षा से ही राष्ट्र सुरक्षित, जिहादी मानसिकता पर ताबड़तोड़ ऐक्शन सही: जगद्गुरु शंकराचार्य

संक्षेप: हरिद्वार में धर्म रक्षक धामी पुस्तक के विमोचन के दौरान जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम ने कहा कि धर्म की रक्षा से ही राष्ट्र सुरक्षित होगा। जिहादी मानसिकता पर ऐक्शन सराहनीय है।

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम ने कहा कि राष्ट्र के संचालन के लिए धर्म नीति अनिवार्य है। जब धर्म सुरक्षित रहेगा, तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। जिहादी मानसिकता से मिल रही चुनौती के खिलाफ उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई की वो सराहनीय है। शंकराचार्य ने ये बातें हरिद्वार में सनातन सद्भावना समिति के तत्वावधान में ऋषिकुल सभागार में आयोजित विशेष कार्यक्रम में ‘धर्म रक्षक धामी’ पुस्तक के विमोचन के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा को ‘जिहादी’ मानसिकता से मिल रही चुनौती के खिलाफ मुख्यमंत्रीधामी ने जिस तरह ताबड़तोड़ और निर्णायक कार्रवाई की, उसे लेखिकाएं डॉ. सोनाली मिश्रा और रीना मानसेरा ने ‘धर्म रक्षक धामी’ पुस्तक के रूप में संकलित करके सराहनीय काम किया है।

निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि ने कहा कि देवभूमि में अवैध गतिविधि पर धामी सरकार की सख्ती से असामाजिक और राष्ट्रविरोधी मानसिकता के लोग परेशान हैं, राज्य छोड़ने को मजबूर हो रहे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने कहा कि यह पुस्तक मुख्यमंत्री के काम को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगी।

धामी के नेतृत्व में दिखता है पूरा समर्पण: कोश्यारी इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को युवाओं का प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में धर्म और राष्ट्र सेवा का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एवं नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यह पुस्तक युवा पीढ़ी को धामी सरकार के निर्णय और जनसेवा के काम को समझने का अवसर देगी।