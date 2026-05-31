उत्तराखंड में जल्द लागू होगा नारी वंदन अधिनियम, भाजपा अध्यक्ष ने धामी सरकार की तारीफ की
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को धामी सरकार को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय सराहनीय है। साथ ही, उन्होंने कहा कि नारी वंदन अधिनियम भी जल्द लागू होगा, जिससे महिलाओं के अधिकार और अधिक सशक्त होंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को धामी सरकार को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय सराहनीय है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि नारी वंदन अधिनियम भी जल्द लागू होगा, जिससे महिलाओं के अधिकार और अधिक सशक्त होंगे।
शनिवार को शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ‘विकसित भारत-2047 के निर्माण में उच्च शिक्षा का महत्व’ विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में वे बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। नवीन ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और वह स्वयं ज्ञान की भूमि से आते हैं। जहां चारों धाम विद्यमान हों, वहां जन्म लेना ही जीवन को सफल बना देता है।
मेक इन इंडिया बना रहा ‘सोने की चिड़िया’
नवीन ने कहा कि कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आज ‘मेक इन इंडिया’ के माध्यम से पुनः विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। योग दिवस आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है और भारत अब केवल मैनपावर नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के लिए भी पहचाना जा रहा है।
डिजिटल लेन-देन में भारत दुनिया में अग्रणी
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में हजारों करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है और कई राज्य सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। लखपति दीदी योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। देश में अब तक 54 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और डिजिटल लेनदेन के मामले में भारत दुनिया में अग्रणी है।
यहां के कानून अन्य राज्यों में भी लागू हो रहे
मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सेवक सदन में हुए युवा संवाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम की जमकर तारीफ की। कहा कि सीएम धामी के रूप में मजबूत युवा नेतृत्व के साथ उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। शानदार नीतियों को धरातल पर उतार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम सीएम धामी ने किया है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उत्तराखंड में लागू किए गए यूसीसी, नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण विरोधी कानूनों समेत अन्य कानूनों को दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में उत्तराखंड में स्किल डेवलपमेंट, पर्यटन समेत अन्य सेक्टरों में बेहतर काम हुआ है।
उत्तराखंड तेजी से विकास के पथ पर बढ़ रहा
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने को निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में लागू कड़े नकल विरोधी से प्रदेश के मेधावी, परिश्रमी युवाओं का भविष्य सुरक्षित हुआ है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में उत्तराखंड को मिले युवा नेतृत्व के कारण आज उत्तराखंड तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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