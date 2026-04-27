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2027 के चुनाव में ‘नारी शक्ति’ फैक्टर; भाजपा सीटें टटोलेगी, कांग्रेस महिला आरक्षण पर अड़ी

Apr 27, 2026 10:38 am ISTGaurav Kala विमल पुर्वाल, देहरादून, हिन्दुस्तान
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2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नारी शक्ति फैक्टर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों का जोर है। दोनों दलों पर महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट देने का दबाव बढ़ गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने तैयारी शुरू कर दी है।

2027 के चुनाव में ‘नारी शक्ति’ फैक्टर; भाजपा सीटें टटोलेगी, कांग्रेस महिला आरक्षण पर अड़ी

महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम के बीच भाजपा और कांग्रेस पर 2027 के उत्तराखंड विधान सभा चुनावों में महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट देने का दबाव बढ़ गया है। भाजपा ने महिलाओं के लिए मुफीद सीटों की पहचान करनी शुरू कर दी है। उधर, कांग्रेस भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। इसकी मुख्य वजह भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों की ओर से महिलाओं को कम टिकट देना है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदलती हुई दिख रही है। 33 फीसदी महिला आरक्षण 2029 से लागू करने से जुड़ा विधेयक भले ही संसद में पारित नहीं हो पाया है, लेकिन इसका असर उत्तराखंड के आगामी चुनाव पर पड़ने जा रहा है। महिला आरक्षण पर गरमाई सियासत के बीच भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, कांग्रेस भी 2027 के चुनाव से ही 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की पैरवी कर रही है।

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2022 में भाजपा ने सात महिलाओं को चुनाव लड़ाया

बता दें कि, भाजपा ने वर्ष 2022 के चुनाव में सात महिलाओं को टिकट दिए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार, पार्टी संगठन ने बीते चुनावों में 10% टिकट महिलाओं को ही दिए थे। इस बार भी निश्चित रूप से महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ेगी। महिलाएं जहां मजबूत स्थिति में होंगी, वहां उनको मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अनुसार, महिला अधिकारों के प्रति कांग्रेस हमेशा आगे रही है। निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सरकार 2027 से ही 33% महिला आरक्षण लागू करे।

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कांग्रेस : 2027 से ही आरक्षण की पैरवी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 2027 के विधानसभा चुनावों में ही महिला आरक्षण की पैरवी की है। लिहाजा, कांग्रेस में इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि, 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने पांच सीटों पर महिलाओं को मैदान में उतारा था। तब दो ही महिलाएं चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। 2017 में कांग्रेस संगठन की महिला दावेदारों की संख्या आठ रही थी, जिनमें से दो महिलाएं चुनाव जीतने में कामयाब रहीं।

मौजूदा विधानसभा में 13% हिस्सेदारी

मौजूदा विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या नौ है, जो करीब 13% है। जबकि यदि 70 सीटों पर 33 फीसदी महिला आरक्षण के आधार पर देखा जाए तो महिलाओं के लिए 23 सीटें आरक्षित करनी होंगी। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस और शेष दलों को कहीं अधिक संख्या में महिलाओं को टिकट देने होंगे।

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कांग्रेस: 35 ब्लॉकों में पेच, 4-4 दावेदार

उत्तराखंड में विधान सभी चुनाव की आहट के साथ कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों पर घमासान तेज हो गया है। हाल में जारी ब्लॉक-नगर अध्यक्षों की सूची के बाद दूसरी सूची का इंतजार है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, करीब 35 ब्लॉकों में अध्यक्ष की घोषणा अंदरूनी राजनीति के चलते अटक गई है। पार्टी में छोटे पदों को लेकर भी बड़े नेताओं में रार देखने को मिल रही। एक-एक ब्लॉक में चार-चार दावेदारों के नाम आने से पेच फंसा है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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