नैनीताल के कैंची धाम में बवाल, होम स्टे मैनेजर की बेटी से छेड़छाड़; दो पुलिसकर्मियों पर आरोप
नैनीताल के कैंचीधाम में उस वक्त बवाल मच गया जब होम स्टे के मैनेजर की बेटी के साथ छेड़छाड़ की खबर सामने आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया और आरोपी दो पुलिसकर्मियों को पुलिस चौकी भी लेकर गए।
उत्तराखंड के कैंची धाम के वार्षिक स्थापना दिवस से पहले भारी बवाल मच गया। मेले की ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस कॉन्सटेबल पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। ये लड़की स्थानीय होम स्टे के मैनेजर की बेटी बताई जा रही है। इस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों को पकड़कर उनकी पिटाई की और उन्हें पास के पुलिस चौकी ले गए। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने प्रदर्शन भी किया।
पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नैनीताल में एक 'होमस्टे' मालिक की बेटी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने को लेकर एक सहायक उपनिरीक्षक और एक मुख्य आरक्षी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता के पिता की शिकायत पर, पुलिस ने सहायक उपनिरीक्षक जितेंद्र प्रसाद और मुख्य आरक्षी जितेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जितेंद्र प्रसाद उधमसिंह नगर में तैनात है।
उ
'नशे में थे पुलिसकर्मी'
शिकायतकर्ता का आरोप है कि शनिवार रात जब उनकी बेटी अपनी बहन के साथ एक रिश्तेदार के घर से लौट रही थी, तब पास के ही एक होमस्टे में ठहरे दो पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी की और छेड़छाड़ की। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय दोनों पुलिसकर्मी नशे में थे। इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया, उन्हें पास की पुलिस चौकी ले गए और तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया।
ये पुलिसकर्मी 15 जून को होने वाले कैंची धाम स्थापना दिवस समारोह के लिए उस इलाके में तैनात थे। विरोध-प्रदर्शन के बाद, आरोपी पुलिसकर्मियों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे शराब के नशे में तो नहीं थे। भवाली के थाना प्रभारी प्रकाश सिंह मेहरा ने कहा, दोनों पर छेड़छाड़ और कानून की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।