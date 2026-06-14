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नैनीताल के कैंची धाम में बवाल, होम स्टे मैनेजर की बेटी से छेड़छाड़; दो पुलिसकर्मियों पर आरोप

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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नैनीताल के कैंचीधाम में उस वक्त बवाल मच गया जब होम स्टे के मैनेजर की बेटी के साथ छेड़छाड़ की खबर सामने आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया और आरोपी दो पुलिसकर्मियों को पुलिस चौकी भी लेकर गए। 

नैनीताल के कैंची धाम में बवाल, होम स्टे मैनेजर की बेटी से छेड़छाड़; दो पुलिसकर्मियों पर आरोप

उत्तराखंड के कैंची धाम के वार्षिक स्थापना दिवस से पहले भारी बवाल मच गया। मेले की ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस कॉन्सटेबल पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। ये लड़की स्थानीय होम स्टे के मैनेजर की बेटी बताई जा रही है। इस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों को पकड़कर उनकी पिटाई की और उन्हें पास के पुलिस चौकी ले गए। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने प्रदर्शन भी किया।

पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नैनीताल में एक 'होमस्टे' मालिक की बेटी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने को लेकर एक सहायक उपनिरीक्षक और एक मुख्य आरक्षी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता के पिता की शिकायत पर, पुलिस ने सहायक उपनिरीक्षक जितेंद्र प्रसाद और मुख्य आरक्षी जितेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जितेंद्र प्रसाद उधमसिंह नगर में तैनात है।

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'नशे में थे पुलिसकर्मी'

शिकायतकर्ता का आरोप है कि शनिवार रात जब उनकी बेटी अपनी बहन के साथ एक रिश्तेदार के घर से लौट रही थी, तब पास के ही एक होमस्टे में ठहरे दो पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी की और छेड़छाड़ की। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय दोनों पुलिसकर्मी नशे में थे। इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया, उन्हें पास की पुलिस चौकी ले गए और तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया।

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ये पुलिसकर्मी 15 जून को होने वाले कैंची धाम स्थापना दिवस समारोह के लिए उस इलाके में तैनात थे। विरोध-प्रदर्शन के बाद, आरोपी पुलिसकर्मियों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे शराब के नशे में तो नहीं थे। भवाली के थाना प्रभारी प्रकाश सिंह मेहरा ने कहा, दोनों पर छेड़छाड़ और कानून की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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