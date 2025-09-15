11 साल पुराना नन्ही परी केस, दरिंदा अख्तर अली SC से बरी; परिवार ने दी आत्मदाह की चेतावनी

उत्तराखंड का नन्ही परी केस एक बार फिर चर्चा में है। 11 साल पुराने रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य आरोपी बरी हो गया। परिवार ने तीन दिन के भीतर रिव्यू पिटिशन दायर नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है।

11 साल पुराना नन्ही परी केस एक बार फिर चर्चा में है। रेप-मर्डर केस के मुख्य आरोपी अख्तर अली के सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद प्रदेशभर में लोग आक्रोशि हैं। हल्द्वानी और पिथौरागढ़ में रैली निकाली गई। पीड़िता के ताऊजी ने तीन दिन के भीतर रिव्यू पिटीशन दाखिल न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। ताऊजी ने कहा कि पांच साल तक उनके परिवार को मामले की कोई जानकारी तक नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू तभी हो सकता है जब प्रदेश सरकार आदेश देगी।

रविवार को नगर में सुबह 10 बजे से रामलीला मैदान में लोग एकत्र हुए। यहां लोगों ने सभा की और सरकार को कोसा। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ऐसे वकील क्यों रख रही है जो न्याय तक नहीं दिला पा रहे हैं। परिजनों को मामले की जानकारी तक नहीं है। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया।

क्या है मामला मामला 20 नवंबर 2014 का है। काठगोदाम के शीशमहल क्षेत्र में एक विवाह समारोह के दौरान 6 साल की नन्ही बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। दरिंदों ने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी। पुलिस ने पांच दिन बाद एफआईआर लिखी। मामला जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया तो एक को फांसी औरदूसरे को 5 साल की सजा हुई।

2019 में हाईकोर्ट ने अख्तर अली को फांसी की सजा, दूसरे प्रेमपाल को 5 साल की सजा और तीसरे नाबालिक को बरी कर दिया। हमने सोचा न्याय मिल गया, लेकिन अब हमें वनवास काटने के बाद सड़कों पर लौटना पड़ रहा है।