नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के जंगल 5 दिन से धधक रहे, वायुसेना का 'बाम्बी बकेट' ऑपरेशन शुरू- VIDEO

संक्षेप: नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के जंगल पिछले पांच दिन से धधक रहे हैं। गुरुवार सुबह से वायुसेना ने बॉम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना के एमआई-17 विमान से आग बुझाने के प्रयास चल रहे हैं।

Nanda Devi Forest FIre: चमोली जिले के प्रसिद्ध नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और फूलों की घाटी के पास के जंगल पिछले पांच दिन से धधक रहे हैं। भीषण आग बुझाने में मदद को अब वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। जमीनी रास्ते से पहुंचना नामुमकिन देख अब सेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर 'बाम्बी बकेट' के जरिए आसमान से पानी बरसाकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार सुबह से सेना से ऑपरेशन शुरू किया है।

बीते नौ जनवरी को नंदा देवी नेशनल पार्क के पेनखंडा इलाके और भ्यूंडार रेंज की पहाड़ियों पर लगी थी। यह क्षेत्र करीब 11,500 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के बीच की खड़ी ढलानों और फिसलन भरे रास्तों के कारण वन विभाग की टीमें और एसडीआरएफ भी मौके पर नहीं पहुंच पा रही थीं। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शासन को हेलीकॉप्टर की मांग भेजी थी।

वायुसेना के एमआई-17 ने संभाली कमान इसके बाद भारतीय वायुसेना का एमआई 17 हेलीकॉप्टर लेकर पहुंची है। हेलीकॉप्टर 'बाम्बी बकेट' से लैस है। बकेट (बाल्टी) में एक बार में 2,500 से 3,000 लीटर पानी ले जाने की क्षमता है। हेलीकॉप्टर पास की किसी नदी या झील से पानी भरकर प्रभावित क्षेत्र के ऊपर छिड़काव करेगा। रक्षा विभाग के जन संपर्क अधिकारी देहरादून कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने वायुसेना का ऑपरेशन शुरू होने की पुष्टि की है।