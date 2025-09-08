नंदा देवी महोत्सव का लाइव प्रसारण हैक, स्क्रीन पर चलने लगे देश विरोधी स्लोगन
नैनीताल में मां नंदा महोत्सव के लाइव प्रसारण के दौरान अचानक स्क्रीन पर देश विरोधी स्लोगन चलने लगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी काफी बवाल हुआ था।
नैनीताल में प्रसिद्ध मां नंदा महोत्सव के प्रसारण के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय ताल चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के दौरान अचानक स्क्रीन पर देश विरोधी स्लोगन दिखाई देने लगे। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
चैनल संचालक मारूति साह ने बताया कि यह घटना शनिवार को तब सामने आई जब मां नंदा-सुनंदा डोले के नगर भ्रमण और विसर्जन का सीधा प्रसारण किया जा रहा था। लोगों ने उन्हें फोन कर जानकारी दी कि स्क्रीन पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखे दिखाई दे रहे हैं।
साइबर क्राइम पुलिस कर रही जांच
इसके बाद चैनल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस और साइबर क्राइम टीम को सूचना दी। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी ने चैनल के इनकोडर को हैक कर वायरस के जरिए देश विरोधी टैग डाले। फिलहाल, पुलिस ने सुरक्षा कारणों से चैनल के सभी लिंक बंद करा दिए हैं।
सीओ साइबर क्राइम सुमित पांडे ने बताया कि चैनल संचालक को औपचारिक शिकायत (प्रार्थना पत्र) देने के लिए कहा गया है। शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर भी बवाल
सोशल मीडिया पर भी चैनल के प्रसारण के विवादित अंश तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही हैकर्स का पता लगाया जाएगा।
