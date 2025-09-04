हर छात्र से 80 हजार के बजाय 2.15 लाख वसूले, आयुर्वेदिक कॉलेजों को HC से झटका

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को छात्रों से फीस के नाम पर लिए गए अतिरिक्त रकम वापस करने का आदेश दिया है।

उत्तराखंड के निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कॉलेजों की रिव्यू अपील खारिज करते हुए 2018 में एकलपीठ की ओर से पारित आदेश को सही ठहराया है। 2018 में हाईकोर्ट ने उस शासनादेश को रद कर दिया था, जिसमें निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों का शुल्क 80 हजार के बजाय 2.15 लाख रुपये तय किया था। खंडपीठ ने कॉलेजों को बीएएमएस के छात्रों को अतिरिक्त शुल्क वापस करने के निर्देश दिए हैं।

रिव्यू अपील की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में बुधवार को हुई। मामले के अनुसार, 14 अक्तूबर 2015 को जारी एक शासनादेश के अनुसार, निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की फीस 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.15 लाख रुपये कर दी गई थी। इसे 2013-14 सत्र से लागू माना गया था।

इस शासनादेश को बीएएमएस के छात्र ललित तिवारी एवं अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि सरकार को 2006 में बने अधिनियम के मुताबिक शुल्क वृद्धि का अधिकार नहीं है। यह अधिकार फीस निर्धारण नियामक समिति को है। इस आधार पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 9 जुलाई 2018 को इस शासनादेश को रद कर दिया था।