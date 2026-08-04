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Nainital News: कार ने बाइक को मारी टक्कर, युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल के भवाली मार्ग पर मंगलवार को ओवरटेक करते समय एक कार ने बाइक सवार युवक आकाश टांक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक घायल हो गया। उसे बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है।

Nainital News: कार ने बाइक को मारी टक्कर, युवक घायल

Nainital News: नैनीताल। भवाली मार्ग पर मंगलवार को ओवरटेक के दौरान एक कार की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। स्टाफ हाउस निवासी आकाश टांक मंगलवार को बाइक से भवाली जा रहा था। पाइंस के पास एक कार के दूसरे वाहन को ओवरटेक करने पर कार की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार आकाश घायल हो गया। कार चालक और राहगीरों ने घायल को बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया। कोतवाल राजेंद्र रावत ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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