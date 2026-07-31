Nainital News: देसी शराब संग एक गिरफ्तार
Nainital News: बेतालघाट पुलिस ने शुक्रवार को चंद्रकोट निवासी चंद्रशेखर को 96 टेट्रा पैक देसी मसालेदार शराब के साथ गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष विजय नेगी के अनुसार, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
Nainital News: बेतालघाट। बेतालघाट पुलिस ने शुक्रवार को चेकिंग के दौरान एक युवक को 96 टेट्रा पैक देसी मसालेदार शराब के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष विजय नेगी ने बताया कि आरोपी चंद्रकोट निवासी चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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