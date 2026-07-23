Nainital News: नैनीताल में कोहरे ने अस्थमा के मरीजों की बढ़ाई दिक्कतें
Nainital News: नैनीताल में मौसम में बदलाव के कारण बारिश और कोहरे ने अस्थमा के मरीजों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। अस्पताल में 70 से 100 मरीजों में से 25 से 30 अस्थमा से पीड़ित होते हैं। डॉक्टरों ने लोगों को खानपान और मास्क पहनने की सलाह दी है।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल में बदलते मौसम में बारिश और कोहरे ने अस्थमा के मरीजों की दिक्कतें भी बढ़ा दी है। इन दिनों अस्पताल में उपचार को पहुंच रहे मरीजों की संख्या में बढोतरी देखने को मिल रही है।जिला अस्पताल के चेस्ट फिजिशियन डॉ. अभिषेक गुप्ता ने बताया, कि इन दिनों उनके पास उपचार के लिए प्रतिदिन करीब 70 से 100 मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं, जिनमें अस्थमा की दिक्कत के करीब 25 से 30 मरीज शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि कोहरे से अस्थमा के मरीजों की दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। उनके सीने में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई, खांसी और घरघराहट आदि की समस्या बढ़ने लगती है।
इसके साथ ही एलर्जी की समस्या भी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि बरसात में नमी और फंगस के चलते एलर्जी की समस्या भी होने लगती है। जिसमें सर्दी जुखाम के साथ ही नाक से पानी बहना, छींक आना, आंसू आना आदि समस्याएं होती हैं। डॉ. गुप्ता ने बताया कि ऐसे मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोगों को ताजा खाना, साफ और उबला पानी पीना चाहिए। अधिक कोहरे में बाहर न टहलें, मास्क लगाकर या किसी कपड़े से मुंह को ढककर जाएं। अस्थमा रोगी जिनकी दवाई चलती है, वे नियमित रूप से दवाओं का सेवन करें। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर डॉक्टर से परामर्श लेकर उपचार कराएं।
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