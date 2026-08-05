Nainital News: हैंडपंप को पाइपलाइन से जोड़ने की मांग
Nainital News: भीमताल में, वार्ड 6 के सभासद दीपक आर्य ने जल संस्थान के ईई हर्षित कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुरानी पाइपलाइन से जलापूर्ति को सुधारने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि 20-30 वर्ष पूर्व बिछाई गई पाइपलाइन अब बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रही है।
Nainital News: भीमताल। पेयजल समस्या के समाधान को वार्ड 6 के सभासद दीपक आर्य ने जल संस्थान के ईई हर्षित कुमार को ज्ञापन सौंपा। जिसमें अनुपयोगी पड़े सरकारी हैंडपंप को पाइपलाइन से जोड़कर जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की गई है। कहा कि करीब 20-30 वर्ष पूर्व बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन वर्तमान बढ़ी हुई आबादी के अनुरूप पर्याप्त नहीं रह गई है। इस पर जेई कुमार उच्च अधिकारियों से बात कर नियमनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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