Nainital News: गांधी कॉलोनी में कल जलापूर्ति रहेगी प्रभावित
Nainital News: भवाली में, जल संस्थान 31 जुलाई को गांधी कॉलोनी स्थित दो लाख लीटर क्षमता वाले पेयजल टैंक की सफाई करेगा। सफाई के दौरान कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे आवश्यकतानुसार पानी का भंडारण करें। एक अगस्त से आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।
Nainital News: भवाली। नगर में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जल संस्थान 31 जुलाई को गांधी कॉलोनी स्थित दो लाख लीटर क्षमता वाले पेयजल टैंक की सफाई करेगा। टैंक की सफाई के चलते नगर के कई क्षेत्रों में एक दिन पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल संस्थान के कनिष्ठ अभियंता गोपाल सिंह कार्की ने बताया कि सफाई कार्य के दौरान नैनीताल रोड, थाना क्षेत्र, रानीखेत रोड तथा बाजार क्षेत्र में जलापूर्ति बंद रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 31 जुलाई से पहले अपनी आवश्यकता के अनुसार पेयजल का भंडारण कर लें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने बताया कि टैंक की सफाई पूरी होने के बाद एक अगस्त की दोपहर से संबंधित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएगी। जल संस्थान ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कार्य पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने और बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
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