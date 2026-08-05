Nainital News: मालरोड पर टैक्सी स्कूटी में चार सवारी, वीडियो वायरल
Nainital News: नैनीताल में मालरोड पर टैक्सी स्कूटी में चार लोगों के सवार होने का वीडियो वायरल हो गया है। यह घटना प्रतिबंध के बावजूद टैक्सी स्कूटी के संचालन को दर्शाती है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीएसआई हरीश फर्त्याल ने सीसीटीवी फुटेज की जांच का आश्वासन दिया है।
Nainital News: नैनीताल। मालरोड पर टैक्सी स्कूटी में चालक समेत चार लोगों के सवार होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मालरोड पर प्रतिबंध के बावजूद टैक्सी स्कूटी का संचालन लगातार जारी है। बुधवार को वायरल वीडियो में एक टैक्सी स्कूटी पर चालक समेत चार लोग सवार दिखाई दे रहे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन है। टीएसआई हरीश फर्त्याल ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वाहन का नंबर ट्रेस होने के बाद वाहन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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