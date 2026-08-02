Nainital News: गोल्ज्यू मंदिर परिसर में रोपे देवदार और तेजपत्ता के पौधे
Nainital News: नैनीताल में श्री राम सेवक सभा ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण करते हुए 30 देवदार और 30 तेजपत्ता के पौधे रोपे। विधायक सरिता आर्या और पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस आयोजन में कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।
Nainital News: नैनीताल। श्री राम सेवक सभा ने रविवार को गोल्ज्यू मंदिर बजून के समीप 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने 30 देवदार और 30 तेजपत्ता के पौधे रोपे। मुख्य अतिथि विधायक सरिता आर्या, पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल रहीं। दोनों अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का आह्वान किया। इस दौरान राम सेवक सभा अध्यक्ष मनोज साह, वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन कार्की, पूर्व अध्यक्ष मुकेश जोशी 'मंटू', अशोक साह, प्रबंधक विमल चौधरी, बिमल साह, सदस्य अतुल साह आदि मौजूद रहे
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