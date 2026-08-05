Nainital News: सेनिटोरियम में महिलाओं ने रोपे विभिन्न प्रजातियों के पौधे
Nainital News: भवाली में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण अभियान चलाया गया। खष्टी बिष्ट के नेतृत्व में फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। सभी ने पर्यावरण की रक्षा और हरियाली बढ़ाने की शपथ ली। इसमें अनेक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे।
Nainital News: भवाली। हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को भवाली सेनिटोरियम क्षेत्र में पौधरोपण अभियान चलाया। सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेक सिटी वेलफेयर क्लब की अध्यक्ष खष्टी बिष्ट के नेतृत्व में फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। साथ ही सभी ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की शपथ ली। इस मौके पर माया पंत, सुमन आर्य, ज्योति साह, ऋतु, नीमा, गीता, जानकी, धनी दुम्का, आसमा परवीन, सुजान रजवार, एसएस बिष्ट, पंकज कुमार रहे।
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