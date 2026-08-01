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Nainital News: अयारपाटा के बर्फखड़ क्षेत्र पौंधरोपण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल के अयारपाटा में शनिवार को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम हुआ। इसमें सेंट जोसेफ स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने शामिल होकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। जय जननी जय भारत टीम के सदस्यों ने अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लिया।

Nainital News: अयारपाटा के बर्फखड़ क्षेत्र पौंधरोपण किया

Nainital News: नैनीताल। अयारपाटा के बर्फखड़ क्षेत्र में शनिवार को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेंट जोसेफ स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही जय जननी जय भारत टीम की ओर से परवेज आलम और विजय सतवाल ने भी अभियान में सहभागिता कर अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस दौरान धर्मेंद्र शर्मा, जया साह, नबोनिता जोशी, ज्योत्सना सोलोमन, ब्रदर लॉरेंस और रोमियो सहित नगर पालिका के सभासद मनोज साह जगाती मौजूद रहे।

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