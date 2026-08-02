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Nainital News: बल्दियाखान में सड़क पर पेड़ गिरने से आधा घंटा बाधित रहा यातायात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल के ज्योलीकोट-हल्द्वानी मार्ग पर रविवार सुबह एक चीड़ का पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। कमिश्नर दीपक रावत ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस और अन्य टीमों ने पेड़ को काटकर आधे घंटे में यातायात सुचारू किया। कमिश्नर ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की।

बल्दियाखान में सड़क पर पेड़ गिरने से आधा घंटा बाधित रहा यातायात
बल्दियाखान में सड़क पर पेड़ गिरने से आधा घंटा बाधित रहा यातायात

Nainital News: नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। नैनीताल-ज्योलीकोट-हल्द्वानी मार्ग पर रविवार सुबह बल्दियाखान के पास चीड़ का पेड़ गिरने से याततायात बाधित हो गया। इस दौरान वहां गुजर रहे कमिश्नर दीपक रावत ने खुद मोर्चा संभालते हुए प्रशासन के उच्चाधिकारियों समेत जिला आपदा प्रबंधन और पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस, फायर व एसडीआरएफ की टीम ने पेड़ को काटकर करीब आधे घंटे में यातायात सुचारू कराया।पेड़ गिरने के कारण काफी देर तक दोनों ओर से यातायात बाधित रहा। इस बीच कई लोग जबरदस्ती पेड़ के किनारे और नीचे से अपने दोपहिया वाहनों को आगे ले जा रहे थे। सुरक्षा के दृष्टिगत कमिश्नर ने उन्हें रोका।

उन्होंने सभी से धैर्य बनाए रखने की अपील की। कोतवाली तल्लीताल पुलिस टीम, फायर सर्विस मल्लीताल और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई। एसपी संचार नैनीताल रेवाधर मठपाल ने बताया कि टीमों ने करीब आधे घंटे के भीतर मार्ग को वन-वे यातायात के लिए सुचारू कर दिया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कंट्रोल रूम, कोतवाली तल्लीताल पुलिस और फायर की बेहतरीन रिस्पॉन्स टाइम और प्रभावी समन्वय की सराहना करते हुए टीमों की कार्यकुशलता की प्रशंसा की।

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