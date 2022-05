दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से आए सैलानियों से गुलजार हुए पर्यटक स्थल,होटलों में बुकिंग फुल

मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली सहित अन्य राज्यों से पर्यटकों ने उत्तराखंड की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। नैनीताल के होटलों में बुकिंग फुल चल रही है और पर्यटकों की भीड़ दिख रही है।

