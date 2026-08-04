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Nainital News: नामित सभासद विवेक वर्मा ने ली शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में नगर पालिका सभागार में मंगलवार को विवेक वर्मा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अन्य सभासद भी उपस्थित रहे।

नामित सभासद विवेक वर्मा ने ली शपथ
नामित सभासद विवेक वर्मा ने ली शपथ

Nainital News: नैनीताल। नगर पालिका सभागार मे मंगलवार को नामित सभासद विवेक वर्मा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सभासद भगवत रावत, राकेश पवार, अंकित चंद्रा, ललिता दफौटी, गीता उप्रेती, सपना बिष्ट, पूरन बिष्ट, दीपिका बिनवाल, मीनू बुधलाकोटी, आनंद बिष्ट आदि मौजूद रहे।

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