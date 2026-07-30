Nainital News: भंडारे के साथ अखंड रामायण पाठ संपन्न
Nainital News: गरमपानी के शांति मंदिर में अखंड रामायण पाठ का समापन हुआ। यज्ञ, हवन और विशेष पूजा के माध्यम से क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। 400 से अधिक श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन का उद्देश्य जनकल्याण और समृद्धि था।
Nainital News: गरमपानी। भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गरमपानी के शांति मंदिर में आयोजित अखंड रामायण पाठ का गुरुवार को समापन हो गया। यज्ञ, हवन एवं विशेष पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। भंडारे में क्षेत्र के 400 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि अखंड रामायण पाठ का उद्देश्य क्षेत्र में सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की कामना करना था। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा।
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