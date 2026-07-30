Nainital News: विद्यालय में सांप घुसने से मचा हड़कंप
Nainital News: गरमपानी के बेतालघाट ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पांगकटारा में गुरुवार सुबह एक सांप दिखने से हड़कंप मच गया। इस घटना ने बच्चों और स्टाफ में भय का माहौल पैदा किया। अध्यापक चंद्र किरण सती ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया और टीम ने सांप को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया।
Nainital News: गरमपानी। बेतालघाट ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पांगकटारा में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब विद्यालय का दरवाजा खोलते ही सांप दिखाई दिया। बच्चों और स्टाफ में भय का माहौल बन गया। अध्यापक चंद्र किरण सती ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम से निर्मल आर्य मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। इस दौरान पूर्व प्रधान त्रिलोक शाही, गोविंद सिंह भी मौजूद रहे।
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