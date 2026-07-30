Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nainital News: विद्यालय में सांप घुसने से मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

Nainital News: गरमपानी के बेतालघाट ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पांगकटारा में गुरुवार सुबह एक सांप दिखने से हड़कंप मच गया। इस घटना ने बच्चों और स्टाफ में भय का माहौल पैदा किया। अध्यापक चंद्र किरण सती ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया और टीम ने सांप को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया।

विद्यालय में सांप घुसने से मचा हड़कंप
विद्यालय में सांप घुसने से मचा हड़कंप

Nainital News: गरमपानी। बेतालघाट ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पांगकटारा में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब विद्यालय का दरवाजा खोलते ही सांप दिखाई दिया। बच्चों और स्टाफ में भय का माहौल बन गया। अध्यापक चंद्र किरण सती ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम से निर्मल आर्य मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। इस दौरान पूर्व प्रधान त्रिलोक शाही, गोविंद सिंह भी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Mainpuri News: परिषदीय विद्यालयों में उग आयी है जंगली घास, सर्पदंश का खतरा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।