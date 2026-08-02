Nainital News: भागवत कथा में शिव की महिमा का गुणगान
Nainital News: गरमपानी के खैरना स्थित प्राचीन गुफा महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का तीसरा दिन मनाया गया। कथा वाचक कृष्णानन्द जोशी ने भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों और सनातन धर्म के महत्व को दर्शाया। इस अवसर पर मदन मोहन कैड़ा, हरीश नैनवाल, दीपक गोस्वामी जैसे कई लोग उपस्थित रहे।
Nainital News: गरमपानी। खैरना स्थित प्राचीन गुफा महादेव मंदिर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन रविवार को कथा वाचक कृष्णानन्द जोशी ने शिव की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों, सनातन धर्म का महत्व बताया। इस दौरान मदन मोहन कैड़ा, हरीश नैनवाल, दीपक गोस्वामी, कन्नू गोस्वामी, बालम पिनारी, बचे सिंह पिनारी आदि रहे।
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