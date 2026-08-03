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Nainital News: घटेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: घटेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा शुरू

Nainital News: गरमपानी, संवाददाता। बेतालघाट ब्लॉक के सीम स्थित प्राचीन घटेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार से 11 दिवसीय श्रीशिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ हुआ। पहले दिन सीम और व्यासी गांव से मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक कुमाऊंनी वेशभूषा में भाग लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ यात्रा निकाली, जबकि विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। इससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। कथा के पहले दिन व्यास भानु पंडित ने श्रद्धालुओं को शिव महापुराण की महत्ता बताते हुए कहा कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की भक्ति, सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना है।

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इस अवसर पर मुख्य यजमान प्रकाश, हरेंद्र पनोरा, भगवत सिंह, गोधन सिंह टनवाल, डुगर सिंह, ग्राम प्रधान खीम सिंह बिष्ट, ओमप्रकाश, भोलादत्त, दीवान सिंह, आनंद सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरीश चंद्र सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे। पूरे दिन मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों और कथा श्रवण के बीच भक्तिमय माहौल बना रहा।

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