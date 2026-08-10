Nainital News: भंडारे के साथ शिव महापुराण कथा संपन्न
Nainital News: गरमपानी के खैरना स्थित गुफा महादेव मंदिर में आयोजित शिव महापुराण कथा सोमवार को भंडारे के साथ संपन्न हुई। समापन पर हवन-पूजन और विशेष पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव से क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। कई प्रमुख व्यक्ति इस मौके पर उपस्थित थे।
Nainital News: गरमपानी। खैरना स्थित गुफा महादेव मंदिर में आयोजित शिव महापुराण कथा सोमवार भंडारे के साथ संपन्न हो गई है। समापन पर हवन-पूजन और विशेष पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि, खुशहाली और शांति के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना की। इस मौके पर मदन मोहन कैड़ा, कन्नू गोस्वामी, भूपेश बिष्ट, देवेश कांडपाल, दीपक गोस्वामी, आनंद सिंह, बचेसिंह, प्रताप सिंह आदि रहे।
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