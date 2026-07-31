Nainital News: स्वयंसेवकों ने भगवा ध्वज का पूजन किया
Nainital News: भवाली में सरस्वती शिशु मंदिर में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गुरु पूजन एवं गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवा ध्वज की स्थापना के साथ हुआ। प्रमुख वक्ताओं ने संघ की विचारधारा, गुरु पूजन की परंपरा और गुरु दक्षिणा के महत्व पर चर्चा की।
Nainital News: भवाली। सरस्वती शिशु मंदिर भवाली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शुक्रवार को गुरु पूजन एवं गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघ के सह विभाग कार्यवाह राजेंद्र व जिला प्रचारक अभिषेक मुख्य वक्ता रहे। शुभारंभ भगवा ध्वज की स्थापना के साथ हुआ। इसके बाद स्वयंसेवकों ने ध्वज प्रार्थना की। कार्यक्रम में संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार, द्वितीय सर संघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर समेत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन किया गया। मुख्य वक्ताओं ने संघ की विचारधारा, गुरु पूजन की परंपरा और गुरु दक्षिणा के महत्व पर प्रकाश डाला। यहां नगर संचालक कैलाश चंद्र सुयाल, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य भुवन शर्मा, रंगकर्मी बृजमोहन जोशी, सभासद पवन भाकुनी, कैलाश जोशी, हरिशंकर कांडपाल, खजान चंद्र भट्ट, प्रकाश आर्या, प्रमोद बिष्ट, कंचन साह, महेश कश्यप, राजेंद्र प्रसाद कपिल, अनुराग तिवारी, अमित पांडे, युवा मोर्चा अध्यक्ष आदित्य बोहरा, आयुष कुमार, मनमोहन निगल्टिया आदि रहे।
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