Nainital News: मस्जिद में नमाज के दौरान दो पक्षों में विवाद, मारपीट
Nainital News: विवाद - शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच - मस्जिद प्रबंधन समिति समेत दोनों पक्षों से पूछताछ नैनीताल, संवाददाता। मल्लीताल की एक मस्जिद में नमाज के दौरान
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। मल्लीताल की एक मस्जिद में नमाज के दौरान धार्मिक मान्यताओं को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिससे मस्जिद परिसर में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद एक पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, बीते दिनों नमाज अदा करने के दौरान धार्मिक मान्यताओं को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई। पहले दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, लेकिन मामला मारपीट तक पहुंच गया। मस्जिद में मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया।
घटना के बाद एक पक्ष की ओर से मल्लीताल कोतवाली में लिखित शिकायत दी गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्यों के अलावा दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटा रही है। कोतवाल राजेंद्र रावत ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच की जिम्मेदारी एसएसआई दिनेश जोशी को सौंपी गई है। सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।