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Nainital News: राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रश्नोत्तरी में मीनाक्षी अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: गरमपानी के शहीद खेमचंद डौर्बी महाविद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। मीनाक्षी ने पहला, काजल ने दूसरा और इरम बेनजीर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। निर्णायक डॉ. जयति दीक्षित और डॉ. ईप्सिता सिंह रहीं। इस अवसर पर अन्य अतिथि और छात्र-छात्राएं भी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रश्नोत्तरी में मीनाक्षी अव्वल
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रश्नोत्तरी में मीनाक्षी अव्वल

Nainital News: गरमपानी। शहीद खेमचंद डौर्बी राजकीय महाविद्यालय बेतालघाट में मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख सुधार एवं पहलों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में मीनाक्षी ने पहला, काजल ने दूसरा, इरम बेनजीर ने तीसरा स्थान पाया। निर्णायक डॉ. जयति दीक्षित, डॉ. ईप्सिता सिंह रहीं। इस मौके पर नोडल अधिकारी डॉ. निर्मला, प्रभारी प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार मौर्य, डॉ. तरुण कुमार आर्य, ममता पांडे, कर्मचारी व छात्र-छात्राएं रहीं।

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