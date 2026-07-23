Nainital News: कौंता-ककोड़-हरीशताल सड़क की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच होगी
Nainital News: नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक में कौंता-ककोड़-हरीशताल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। शिकायतों के आधार पर डीएम ने निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। समिति को तीन सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
Nainital News: नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। ओखलकांडा ब्लॉक में पीएमजीएसवाई काठगोदाम के कौंता-ककोड़-हरीशताल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। डीएम ललित मोहन रयाल ने जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।मोटर मार्ग की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधियों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने मार्ग का निरीक्षण व गुणवत्ता परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष आकलन किया जा सके। गठित जांच समिति में मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल को अध्यक्ष व लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को सदस्य नामित किया गया है।
डीएम ने समिति को कार्यस्थल का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण, निर्माण गुणवत्ता का परीक्षण और संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करते हुए तीन सप्ताह के भीतर स्पष्ट एवं तथ्यपरक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। डीएम ने संबंधित कार्यदायी संस्था को भी निर्देश दिए हैं, कि जांच समिति के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक अभिलेख और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया, कि यदि जांच के दौरान किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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