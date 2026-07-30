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Nainital News: स्कूल कैब पर पत्थर फेंकने के आरोप में शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल की मल्लीताल निवासी एक महिला ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर सड़क हादसे के बाद स्कूल कैब पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। महिला ने कुलपति और पुलिस से निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका दावा है कि हादसे के समय उनका बेटा कैब में मौजूद था।

Nainital News: स्कूल कैब पर पत्थर फेंकने के आरोप में शिकायत

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। मल्लीताल निवासी एक महिला ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर पर सड़क हादसे के बाद स्कूल कैब पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाते हुए कुलपति एवं पुलिस से शिकायत की है। महिला ने ईमेल के माध्यम से भेजी शिकायत में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि मामूली सड़क हादसे के बाद प्रोफेसर ने अपना आपा खो दिया और स्कूल कैब पर पत्थर फेंक दिया, जिससे कैब का पिछला शीशा टूट गया। उनका कहना है कि उस समय उनका बेटा भी कैब में मौजूद था और उसने पूरी घटना देखी।

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शिकायत के अनुसार शीशा टूटने से कांच के टुकड़े बच्चों के कपड़ों, हाथों और गर्दन तक पहुंच गए, जिससे बच्चों में भय का माहौल बन गया और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। महिला ने शिकायत में कहा है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कोतवाली पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने, सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों की जांच कराने तथा आरोप सिद्ध होने पर संबंधित प्रोफेसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। मल्लीताल कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। हालांकि, महिला ने विश्वविद्यालय के कुलपति को अलग से शिकायत भेजी है, जिस पर विश्वविद्यालय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।

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