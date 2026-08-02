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Nainital News: खेल महाकुम्भ के आयोजन को लेकर कल होगी बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में 3 अगस्त को खेल महाकुम्भ 2026 की बैठक मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पांडे की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी और संवाद चैम्पियनशिप ट्रॉफी के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी पर चर्चा होगी। सभी संबंधित अधिकारियों से भाग लेने का अनुरोध किया गया है।

खेल महाकुम्भ के आयोजन को लेकर कल होगी बैठक
खेल महाकुम्भ के आयोजन को लेकर कल होगी बैठक

Nainital News: नैनीताल। खेल महाकुम्भ 2026 के आयोजन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल अरविन्द कुमार पांडे की अध्यक्षता में कल सोमवार 3 अगस्त को सुबह साढ़े 10 बजे से विकास भवन सभागार भीमताल में बैठक आयोजित की जाएगी। जानकारी देते हुए जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रतीक जोशी ने बताया कि खेल महाकुम्भ-2026 मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्राफी के तहत न्याय पंचायत स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता, विधानसभा स्तर पर विधायक चैम्पियनशिप ट्राफी व संसदीय क्षेत्र स्तर पर संवाद चैम्पियनशिप ट्राफी खेलकूद प्रतियोगिताओं के का आयोजन किया जाना है| जिसकी तैयारियों को लेकर संबंधित समितियों की बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी।

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उन्होने संबंधित अधिकारियों से उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से स्वयं प्रतिभाग करने का अनुरोध किया है।

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