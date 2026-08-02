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Nainital News: मार्ग बाधित करने पर पांच बाइक चालकों का चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल के तल्लीताल बाजार में रविवार को पुलिस ने बाइकों का चालान किया, जो गेट के सामने पार्क की गई थीं। दुकानदारों और ग्राहकों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। बाइकों के कारण मार्ग संकरा हो गया था। तल्लीताल कोतवाल ने बताया कि मार्ग बाधित करने पर पांच बाइक चालकों का चालान किया गया।

Nainital News: मार्ग बाधित करने पर पांच बाइक चालकों का चालान

Nainital News: नैनीताल। तल्लीताल बाजार में गेट के सामने खड़ी बाइकों का पुलिस ने रविवार को चालान कर दिया। लोगों और दुकानदारों को बाजार के प्रवेश द्वार पर खड़ी बाइकों के कारण आवाजाही में परेशानी हो रही थी। बाइकों के कारण मार्ग संकरा हो जाता था, जिससे पैदल चलने वालों को भी दिक्कतें आती रही हैं। तल्लीताल कोतवाल हरपाल सिंह ने बताया, कि मार्ग बाधित करने पर पांच बाइक चालकों का चालान किया गया।

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