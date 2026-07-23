Nainital News: बेतालघाट में 62 पाउच अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार
Nainital News: बेतालघाट पुलिस ने युवक अनूप सिंह को 62 पाउच अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उपनिरीक्षक शंकर नयाल की अगुवाई में गश्त के दौरान की गई। गिरफ्तार युवक ग्राम गंगरेटी का निवासी है और इसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
Nainital News: गरमपानी। बेतालघाट पुलिस ने एक युवक को 62 पाउच देसी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बेतालघाट थानाध्यक्ष विजय नेगी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक शंकर नयाल व पुलिस टीम ने गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान गुरुवार को ग्राम गंगरेटी निवासी अनूप सिंह पुत्र बच्चे सिंह को 62 पाउच देसी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। टीम में उपनिरीक्षक शंकर नयाल, कांस्टेबल दीपक सिंह और कांस्टेबल रामकृपाल शामिल रहे।
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