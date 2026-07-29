Nainital News: डीएम ने अधिकारियों को किया हाई अलर्ट
Nainital News: नैनीताल में मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और संवेदनशील सड़कों पर जेसीबी मशीनों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए।
Nainital News: नैनीताल। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और संवेदनशील सड़कों पर जेसीबी मशीनों की चौबीसों घंटे तैनाती के निर्देश दिए हैं ताकि भूस्खलन होने पर यातायात तुरंत सुचारु किया जा सके। डीएम ने अधिकारियों को मुख्यालय न छोड़ने, फोन चालू रखने और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को तैयार रहने को कहा है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए आपात स्थिति के लिए 05942-231178, 231179, 231181, मोबाइल नंबर 8272080884 या टोल फ्री नंबर 1077 जारी किया है।
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