Nainital News: नैनीताल में पत्थरबाजी से दहशत, कमिश्नर के निर्देश पर एसपी ने संभाला मोर्चा
Nainital News: नैनीताल के मेविला और जीवाजी कॉटेज क्षेत्र में पिछले दो सप्ताह से रात में पत्थरबाजी से लोग परेशान हैं। लोग रात में डर के साए में जी रहे हैं। पुलिस ने क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस घटना की जांच जारी है।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। मेविला, जिला पंचायत और जीवाजी कॉटेज क्षेत्र में पिछले दो सप्ताह से रात के समय हो रही पत्थरबाजी से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों की शिकायत पर आयुक्त दीपक रावत के निर्देश पर एसपी डॉ. जगदीश चंद्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार देर रात संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों से जानकारी जुटाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।लोगों के अनुसार पिछले दो सप्ताह से रोज रात करीब आठ से दस बजे के बीच मकानों की छतों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। इससे लोग रात होते ही भय के साये में रहने को मजबूर हैं।
कई बार लोगों व पुलिस ने आसपास पत्थर फेंकने वाले की तलाश भी की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह हर बार फरार हो गया। इससे परेशान लोगों ने रात में स्वयं समूह बनाकर निगरानी शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की थी। इसके बाद आयुक्त के निर्देश पर एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिला पंचायत क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने लोगों से जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। क्षेत्र में रात्रि गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जांच कर रही है।
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