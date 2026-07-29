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Nainital News: भवाली में पेयजल संकट दूर करने को सीएचसी के पास बोरिंग शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: भवाली में लंबे समय से पेयजल समस्या के समाधान के लिए नए बोरिंग कार्य का शुभारंभ किया गया। पालिका अध्यक्ष पंकज आर्या और जल संस्थान के अधिकारियों की उपस्थिति में यह कार्य किया गया, जिससे स्थानीय निवासियों को पेयजल उपलब्ध होगा। इस योजना का लाभ पंत स्टेट, दुगई स्टेट, और अन्य क्षेत्रों को मिलेगा।

Nainital News: भवाली में पेयजल संकट दूर करने को सीएचसी के पास बोरिंग शुरू

Nainital News: भवाली, संवाददाता। नगर में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में बुधवार को पहल करते हुए रामगढ़ रोड स्थित सीएचसी के समीप नए बोरिंग कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष पंकज आर्या और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे।पालिकाध्यक्ष आर्या ने बताया कि क्षेत्रवासियों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल संस्थान के सहयोग से बोरिंग कराई जा रही है। इसके पूरा होने के बाद लोगों को राहत मिलेगी। कहा कि इस योजना का लाभ पंत स्टेट, दुगई स्टेट, कहल क्वीरा और रामगढ़ रोड क्षेत्र के निवासियों को मिलेगा। पालिका और जल संस्थान संयुक्त रूप से पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को प्रयास कर रहे हैं।

यहां जल संस्थान के कनिष्ठ अभियंता गोपाल सिंह कार्की, मनोज तिवारी, नवीन क्वीरा, सुनील, नवीन, किशोर, भुवन आदि रहे।

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