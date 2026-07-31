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Nainital News: रेनु, गीता और विनीता को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला पुरस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा आयोजित 35 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था, जिसमें करीब 50 महिलाएं शामिल थीं।

रेनु, गीता और विनीता को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला पुरस्कार
रेनु, गीता और विनीता को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला पुरस्कार

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। पालिका सभागार में राष्ट्रीय जूट बोर्ड की ओर से आयोजित 35 दिवसीय जूट बैग बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर रेनू कुंवर को प्रथम, गीता देवी को द्वितीय और विनीता देवी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।प्रशिक्षण में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। समापन पर प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। यह 35 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्मला सोशल रिसर्च एवं डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से संचालित किया गया।

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समापन समारोह में सोसाइटी के निदेशक संजीव भटनागर, रूबी भटनागर और हेमा बिष्ट मौजूद रहे। स्वयं सहायता समूहों की करीब 50 महिलाओं ने भाग लिया। इसके अलावा डी-एनयूएलएम यूनिट से सीमा पांडेय, चंदन भंडारी, सोनू तिवारी, सीमा कुंवर मौजूद रहे।

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