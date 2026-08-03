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Nainital News: नंदा देवी महोत्सव की तैयारियां तेज, 22 समितियों का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नंदा देवी महोत्सव की तैयारियां तेज, 22 समितियों का गठन

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। श्रीराम सेवक सभा ने 16 से 23 सितंबर तक आयोजित होने वाले नंदा देवी महोत्सव 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए आयोजन के सफल संचालन के लिए 22 समितियों का गठन किया है। विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभा के पदाधिकारियों और सदस्यों को सौंपी गई है। सभा के महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि कदली वृक्ष समिति में बिमल चौधरी, भीम सिंह कार्की, हीरा सिंह, गोधन सिंह, भुवन बिष्ट और राजेंद्र बजेठा को शामिल किया गया है। मूर्ति निर्माण का दायित्व चंद्र प्रकाश साह एवं उनकी टीम को सौंपा गया है। मंडप निर्माण समिति में घनश्याम लाल साह, मुकेश जोशी, देवेंद्र लाल साह, राजेंद्र लाल साह, अशोक साह, राजेंद्र बिष्ट, गिरीश जोशी और हिमांशु जोशी को जिम्मेदारी दी गई है।

उन्होंने बताया कि मंडप व्यवस्था, देवी भोग, प्रसाद वितरण, मंदिर प्रवेश, सीधा प्रसारण, दान पत्र, सांस्कृतिक शोभायात्रा, मंदिर सफाई, भंडारा, मां नंदा देवी दर्शन, डोला भ्रमण, मूर्ति विसर्जन, दीपदान, मंदिर उद्घोषणा, मंदिर चंदा और स्वागत समिति सहित सभी समितियों का गठन कर कार्यों का विभाजन कर दिया गया है। सभा ने प्रो. ललित तिवारी, मुकेश जोशी और हरीश राणा को मेला प्रवक्ता नियुक्त किया है। महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि महोत्सव की तैयारियों को लेकर जल्द ही शहर के गणमान्य नागरिकों एवं महिलाओं के साथ बैठक भी आयोजित की जाएगी।

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