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Nainital News: पति और ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप, महिला ने कोतवाली में दी तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल के मल्लीताल की एक महिला ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। महिला ने कोतवाली में तहरीर दी है और सुरक्षित रहने तथा आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल ने जांच की पुष्टि की है।

Nainital News: पति और ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप, महिला ने कोतवाली में दी तहरीर

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। मल्लीताल निवासी एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। महिला ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।मल्लीताल निवासी एक महिला ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2025 में हुई थी। आरोप है कि विवाह के करीब दो माह बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करने लगे तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई और कई बार उसके साथ मारपीट की गई।

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शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने उसे परिवार से अलग-थलग रखने का प्रयास किया और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में उसके साथ दोबारा मारपीट की गई, जिसमें उसके भाई के साथ भी अभद्रता और हाथापाई की गई। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद भी उसे अपेक्षित पुलिस सहायता नहीं मिली। महिला ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उसने आशंका जताई है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि महिला की शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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