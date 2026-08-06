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Nainital News: नैनीताल में 24 घंटों में 37 एमएम बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में गुरुवार को सुबह से लगातार बारिश और घना कोहरा बना रहा। सुबह 10:30 बजे बारिश रुक गई और थोड़ी धूप दिखाई दी। खराब मौसम के चलते तापमान में गिरावट आई और तीन ग्रामीण मार्ग बाधित हैं। आईएमडी ने 9 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है।

Nainital News: नैनीताल में 24 घंटों में 37 एमएम बारिश

Nainital News: नैनीताल। सरोवर नगरी में गुरुवार को सुबह से ही बारिश जारी रही और घना कोहरा छाया हुआ है। करीब साढ़े 10 बजे मौसम ने करवट बदली और बारिश रुकने के बाद कुछ देर हल्की धूप खिली नजर आई। लगातार खराब मौसम के चलते शहर के तापमान में भी कुछ गिरावट हुई है और वर्तमान में जिले के 3 ग्रामीण मार्ग बाधित हैं। शहर में बीते 24 घंटों में कुल 37 एमएम बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी की ओर से जारी पूर्वानुमान में 9 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है।जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज शहर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

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