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Nainital News: नैनीताल में सुबह धूप, शाम को हल्की बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में शनिवार को बादल छाए रहे और कुछ देर बारिश हुई। जिलें में एक राज्य मार्ग और पांच ग्रामीण मार्ग बाधित हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।

Nainital News: नैनीताल में सुबह धूप, शाम को हल्की बारिश

Nainital News: नैनीताल। सरोवर नगरी में शनिवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और हल्की धूप भी खिली हुई नजर आई। शाम के समय कुछ देर बारिश हुई, जिसके बाद फिर से मौसम सामान्य हो गया। वर्तमान में जिले में एक राज्य मार्ग और पांच ग्रामीण मार्ग बाधित हैं, जिन्हें खोलने को संबंधित विभाग की ओर से कार्रवाई गतिमान है। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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