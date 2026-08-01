Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nainital News: नैनीताल में बादलों के बीच खिली धूप, मौसम सुहाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

Nainital News: नैनीताल में शनिवार को धूप खिली हुई है और मौसम सुहाना बना हुआ है। पिछले कई दिनों से मौसम खराब था, लेकिन आज 11 एमएम बारिश के बाद धूप से राहत मिली है। आईएमडी ने आगे के दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और बारिश की संभावना जताई है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस है।

नैनीताल में बादलों के बीच खिली धूप, मौसम सुहाना
नैनीताल में बादलों के बीच खिली धूप, मौसम सुहाना

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। सरोवर नगरी में शनिवार को सुबह से ही धूप खिली हुई है और बादल भी छाए हुए हैं जिसके चलते मौसम सुहाना बना हुआ है। कई दिनों से लगातार मौसम खराब बना हुआ था जिसके बाद आज धूप खिलने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। शहर में बीते 24 घंटों में 11 एमएम बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी की ओर से आगामी दिनों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की संभावना जताई गई है। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज शहर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Weather Temperature

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।