Nainital News: नैनीताल में बादलों के बीच खिली धूप, मौसम सुहाना
Nainital News: नैनीताल में शनिवार को धूप खिली हुई है और मौसम सुहाना बना हुआ है। पिछले कई दिनों से मौसम खराब था, लेकिन आज 11 एमएम बारिश के बाद धूप से राहत मिली है। आईएमडी ने आगे के दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और बारिश की संभावना जताई है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस है।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। सरोवर नगरी में शनिवार को सुबह से ही धूप खिली हुई है और बादल भी छाए हुए हैं जिसके चलते मौसम सुहाना बना हुआ है। कई दिनों से लगातार मौसम खराब बना हुआ था जिसके बाद आज धूप खिलने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। शहर में बीते 24 घंटों में 11 एमएम बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी की ओर से आगामी दिनों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की संभावना जताई गई है। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज शहर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
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