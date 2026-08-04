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Nainital News: नैनीताल में दोपहर बाद बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में मंगलवार को घने बादल छाए रहे और दोपहर बाद से बारिश जारी रही। शाम होते-होते पूरा शहर कोहरे में ढक गया। पिछले 24 घंटे में 54.60 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

नैनीताल में दोपहर बाद बारिश
नैनीताल में दोपहर बाद बारिश

Nainital News: नैनीताल। सरोवर नगरी में मंगलवार सुबह से ही आसमान में घने बादल और कोहरा छाया रहा। दोपहर बाद से शाम तक रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहा। शाम के समय पूरा शहर कोहरे के आगोश में समा गया। शहर में बीते 24 घंटे में 54.60 मिमी बारिश दर्ज की गई। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शहर का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

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