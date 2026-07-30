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Nainital News: नैनीताल में कोहरे और बारिश ने बढ़ाई ठंड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में गुरुवार को बादल और कोहरा छाया रहा, जिसके चलते तेज बारिश हुई। बारिश से ठंडक बढ़ी और तापमान में गिरावट आई। जिले के 6 ग्रामीण मार्ग बाधित हो गए हैं। आईएमडी ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भविष्य के लिए येलो अलर्ट भी है।

नैनीताल में कोहरे और बारिश ने बढ़ाई ठंड
नैनीताल में कोहरे और बारिश ने बढ़ाई ठंड

Nainital News: नैनीताल। सरोवर नगरी में गुरुवार को सुबह से ही बादल और कोहरा छाया रहा, जिसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई है। दोपहर तक बारिश जारी रही। बारिश और कोहरे के चलते ठंडक भी महसूस की गई और तापमान में भी कुछ गिरावट देखने को मिली। बारिश के चलते जिले के कुल 6 ग्रामीण मार्ग बाधित रहे। आईएमडी को ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आगामी दिनों में भी येलो अलर्ट जारी है। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शहर का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

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बीते 24 घंटों में शहर में 3 एमएम बारिश दर्ज की गई है।

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