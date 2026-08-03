Nainital News: सड़क निर्माण में देरी से ग्रामीण नाराज, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
Nainital News: गुस्सा सड़क निर्माण में देरी से ग्रामीण नाराज, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी सड़क निर्माण में देरी से ग्रामीण नाराज, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी सड़क निर्मा
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। घुग्घूखान, सौड़, महरोड़ा, हरियाल और दौनियाखान को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क के निर्माण में देरी से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि 7 अप्रैल 2026 को तीन माह में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। इससे पहले 26 अक्तूबर 2025 को विधायक सरिता आर्या को भी ज्ञापन सौंपा गया था। ग्रामीण पंकज बिष्ट ने बताया कि सड़क नहीं होने से किसानों को फसल बाजार तक पहुंचाने और लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए करीब चार किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहीं हरेंद्र ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की सुध नहीं ली।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में केवल भाजपा नेता हेम आर्य ही गांव पहुंचे और समस्याओं को उच्च स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
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