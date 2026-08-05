Nainital News: जिले में आठ से 16 अगस्त तक चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान
Nainital News: नैनीताल जिले में 8 से 16 अगस्त तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य राजमार्गों, ग्राम पंचायतों, और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई करना है। डीएम ललित मोहन रयाल के अनुसार, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के निस्तारण और कचरे की सफाई पर जोर दिया जाएगा, जिससे स्वच्छ और सुंदर वातावरण का निर्माण किया जा सके।
Nainital News: नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से डीएम के निर्देश पर 8 अगस्त से 16 अगस्त तक पूरे जिले में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला मार्गों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों, शहरी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सफाई की जाएगी।डीएम ललित मोहन रयाल ने बताया कि राजमार्गों एवं सड़कों के दोनों ओर फैले कचरे एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का चिह्नीकरण कर सुरक्षित निस्तारण किया जाएगा। अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में नगर आयुक्त एवं वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी अपने-अपने नगर क्षेत्रों में सघन सफाई अभियान चलाएंगे।
इसी तरह वन एवं पर्यटन क्षेत्रों में विशेष रूप से रामनगर मार्ग, चोरगलिया रोड सहित अन्य वन क्षेत्रों में कचरे के वल्नरेबल प्वाइंट्स की सफाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत, पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में सघन सफाई की जाएगी। रामनगर का रिजॉर्ट क्षेत्र, बैलपड़ाव, धानाचूली, मुक्तेश्वर, धारी, रामगढ़ जैसे क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को तीनों क्षेत्रों में टीमों का गठन कर अधिकारियों की तैनाती की गई है।
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