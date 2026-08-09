Nainital News: नैनीताल में कल से शुरू होगा दो दिवसीय नाट्य समारोह
Nainital News: नैनीताल में युगमंच नैनीताल 50 वर्षों में प्रवेश कर रहा है। इसके तहत दिवंगत रंगकर्मी निर्मल पांडे की स्मृति में 65वां जन्मशती उत्सव 10 और 11 अगस्त को दो दिवसीय नाट्य समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सीआरएसटी स्कूल के जगदीश साह प्रेक्षागृह में होगा।
Nainital News: नैनीताल : युगमंच नैनीताल के 50वें वर्ष में प्रवेश करने पर वर्ष भर होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह की श्रृंखला में संस्था की ओर से दिवंगत रंगकर्मी/ फिल्म अभिनेता निर्मल पांडे की स्मृति में 65 वां जन्मशती दो दिवसीय नाटय समारोह कल 10 अगस्त और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा| संस्था और वरिष्ठ रंगकर्मी मिथिलेश पांडेय ने बताया कि समारोह सीआरएसटी स्कूल के जगदीश साह प्रेक्षागृह में शाम साढ़े छह बजे से आयोजित किया जा रहा है।
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