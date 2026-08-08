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Nainital News: नैनीताल में वीकेंड पर तीन हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में वीकेंड के दौरान शनिवार को पर्यटकों का भारी आगमन हुआ। शहर में झील, मालरोड और नैना देवी मंदिर के आस-पास सैलानियों की भीड़ थी। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार, शहर में तीन हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं, जिससे होटलों में 40 फीसदी से अधिक बुकिंग हुई।

Nainital News: नैनीताल में वीकेंड पर तीन हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे

Nainital News: नैनीताल। वीकेंड के चलते शनिवार को नैनीताल में पर्यटकों की रौनक देखने को मिली। झील के किनारे, मालरोड और नैना देवी मंदिर के आसपास सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी रही, शहर में तीन हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे lहोटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि शनिवार को करीब तीन हजार से अधिक पर्यटक शहर में पहुंचे हैं। होटलों में भी 40 फीसदी से अधिक बुकिंग देखी गई। पहाड़ों के नजारों का आनंद लेने दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद व आसपास के जिलों से परिवारों के साथ लोग यहां पहुंचे।

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